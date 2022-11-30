خطوات استخراج تأشيرة الزيارة الشخصية من التقديم حتى «الباسبور» (إنفوجراف) #عاجل

نشرت وزارة الخارجية «انفوجراف» يوضح خطوات استخراج تأشيرة الزيارة الشخصية، التي تُمكن الزوار من الدخول إلى أراضي المملكة لزيارة أصدقائهم أو معارفهم من المواطنين السعوديين، مع إتاحة إمكانية التنقل بين مناطق ومدن المملكة، وتأدية مناسك العمرة والزيارة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وزيارة المواقع الدينية والتاريخية، وحضور الفعاليات الثقافية.

وتبدأ خطوات التقديم للحصول على التأشيرة بالدخول إلى موقع منصة التأشيرات بوزارة الخارجية: «https://visa.mofa.gov.sa»، وتقديم طلب «الزيارة»، من خلال «خدمة الأفراد» في المنصة.

يلي ذلك تسجيل الدخول عبر منصة النفاذ الوطني الموحد، وتعبئة البيانات الخاصة بالمطلوب دعوتهم عبر «طلب زيارة شخصية»، والموافقة على التعهدات اللازمة، ليتم بعد ذلك معالجة الطلب وإصدار «مستند تأشيرة زيارة شخصية»، الذي يمكن استعراض بياناته من خلال خدمة الاستعلام عن «طلب دعوة».

ويستطيع المدعو للزيارة إكمال عملية دفع الرسوم والتأمين الطبي بعد تعبئة نموذج «طلب تأشيرة دخول» في منصة التأشيرات، ومن ثم تقديم الطلب وجواز السفر إلى سفارة أو قنصلية المملكة العربية السعودية في بلد الضيف أو عبر المراكز أو المكاتب المعتمدة للسفارة أو القنصلية، ثم استلام جواز السفر بعد صدور تأشيرة الدخول، والقدوم إلى المملكة عبر جميع المنفذ الجوية والبرية والبحرية.

ويمكن الاستعلام عن الطلبات المُقدمة من خلال الدخول إلى منصة التأشيرات، واختيار أيقونة «استعلام» وتعبئة البيانات المطلوبة، ثم النقر على «استعلام» لمراجعة الطلبات المُقدمة مُسبقًا.