معظم #أسواق_الخليج تغلق على ارتفاع بدعم من #أسعار_النفط

اختتمت معظم الأسواق الرئيسية في منطقة الخليج، تداولات اليوم الأربعاء، على ارتفاع مقتفية أثر نظيراتها العالمية وأسعار النفط التي صعدت وسط آمال في تعافي الطلب من الصين، فيما تتحول الأنظار إلى الخطاب الذي من المقرر أن يلقيه رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول في وقت لاحق اليوم.

وتربط معظم دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك السعودية والإمارات وقطر، عملاتها بالدولار وتتبع بصفة عامة الاحتياطي فيما يخص قرارات السياسة النقدية، ما يعرض المنطقة لتأثير مباشر لأي تشديد نقدي في الولايات المتحدة.

وصعد المؤشر الرئيسي في السعودية 1.5 بالمئة بدعم من قفزة سهم ريتال للتطوير العمراني 5.1 بالمئة وسهم مصرف الإنماء 3.5 بالمئة.

وزاد سهم أكوا باور 4.3 في المائة بعدما أعلنت الشركة توقيع اتفاقيات لتطوير أكبر محطة للطاقة الشمسية في الشرق الأوسط.

وارتفع المؤشر الرئيسي في قطر 1.1 بالمئة بعد صعود سهم مصرف قطر الإسلامي 4.2 بالمئة.

وفي أبوظبي، صعد المؤشر الرئيسي 1.5 بالمئة بعد ثلاث جلسات من الخسائر، مدعوما بارتفاع سهم بنك أبوظبي الأول أكبر مصارف البلاد 1.7 بالمئة.

وزاد المؤشر الرئيسي في دبي 0.6 بالمئة بعد ارتفاع سهم إعمار للتطوير العقاري 2.2 بالمئة وبنك الإمارات دبي الوطني 2.7 بالمئة.

وخارج منطقة الخليج، أنهى المؤشر الرئيسي في مصر على ارتفاع 0.6 بالمئة، ليواصل المكاسب التي بدأها في الجلسة السابقة، بدعم من ارتفاع سهم إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية 4.1 بالمئة وسهم المجموعة المالية هيرميس القابضة 5.8 بالمئة.

وتواصل السوق المصرية تسجيل أحجام تداول قوية إذ يحافظ المستثمرون المحليون على توجههم الشرائي.