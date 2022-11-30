وصول أول سفينة شحن سيارات تابعة لخطوط «Grimaldi» إلى ميناء الملك عبد العزيز

أعلنت الهيئة العامة للموانئ «موانئ» وصول أول سفينة شحن سيارات تابعة للخط الملاحي «Grimaldi Lines» إلى ميناء الملك عبد العزيز في الدمام، بواسطة السفينة «MSC Cristiana»، قادمة من ميناء «MCID» الصيني، وعلى متنها 4250 سيارة.

يأتي هذا الحدث استكمالاً للهدف الإستراتيجي لـ«موانئ»، الذي يتمثل في تحسين مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية مع خطوط الملاحة العالمية، لرفع تنافسية وتعزيز حضور الموانئ السعودية دوليًا، إضافة إلى دعم الاقتصاد الوطني، وتنمية الصادرات والواردات، وتطوير الأعمال التجارية مع العالم، تماشيًا مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي ومحور ربط 3 قارات.

ويُعد ميناء الملك عبدالعزيز في الدمام وجهة استثمارية واعدة، نظرًا لارتباطه محليًا بالميناء الجاف في الرياض، ومينائي الملك فهد الصناعي والجبيل التجاري بمدينة الجبيل الصناعية، وعدد من المواقع الأخرى الواقعة على شبكة الخطوط الحديدية «سار»، ما يضيف إليه ميزة تنافسية بتطوير خدمات الشحن والتفريغ للسفن.

ويحتل الميناء السعودي المرتبة الرابعة عشرة عالميًا في مؤشر «كفاءة أداء موانئ الحاويات لعام 2021»، نظرًا لما يمتلكه من قدرات تشغيلية ولوجستية نوعية، تتأكد بوصول عدد أرصفته إلى 43 رصيفًا مكتملة الخدمات والتجهيزات، ويمكن من خلالها استقبال السفن العملاقة.

وأعلنت «موانئ» مؤخرًا إضافة عدد من خدمات الشحن الجديدة بميناء الملك عبدالعزيز في الدمام، ومن بينها خدمة «EJBS» المضافة من «Emirates Shipping Line»، وخدمة «FAM» المضافة من «Sea Lead»، بالتعاون مع «الشركة السعودية العالمية للموانئ» المشغل لمحطتي الحاويات بالميناء، وكذلك خدمة «GIX2» المضافة من «ALADIN EXPRESS DMCC».

وعزز الميناء تنافسيته وخططه التوسعية بإضافة ميناءي «شانغهاي» و«سنغافورة» على خدمة الشحن الملاحية التابعة لــ «PIL»، بما يعزز مكانته وارتباطه بموانئ الشرق، ويكسبه حصة سوقية أكبر من السفن العابرة على ساحل الخليج العربي.