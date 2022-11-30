قبل ساعات على انتهائه.. تنبيه من #أبشر حول مزاد اللوحات المميزة

دعت منصة «أبشر» التابعة لوزارة الداخلية للمشاركة في المزاد الإلكتروني لبيع لوحات المركبات المميزة، قبل ساعات من انتهاءه اليوم.

ونبهت المنصة الرائدة في الخدمات الإلكترونية عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر» إلى أن المزاد الإلكتروني ينتهي خلال ساعات، وفور انتهاء المدة المحددة له، لن يتم استقبال أي مزايدات على اللوحات.

وأضافت: «بانتهاء المزاد أيضاً، تعتبر المزايدات المستلمة معتمدة لأعلى مزايد».

وأعلنت المديرية العامة للمرور، الأحد الماضي، طرح مزاد اللوحات الإلكترونية عبر منصة «أبشر»، التي تمكّن الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونياً.

وأوضحت في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع «تويتر»، أن المزاد الإلكتروني سيستمر حتى اليوم 30 نوفمبر الجاري.

وحدّدت «المرور» طريقة الدخول إلى المزاد من خلال اتباع الخطوات التالية: الدخول إلى منصة «أبشر»، ثم اختيار «خدماتي»، وبعدها اختيار «المرور»، ثم اختيار خدمة «مزاد اللوحات الإلكتروني».