بأعداد كبيرة.. الجمهور السعودي يتوافد على #منفذ_سلوى لتشجيع #الأخضر أمام #المكسيك #كأس_العالم #Qatar2022 #FIFAWorldCup

بأعداد كبيرة، توافد جمهور المنتخب السعودي على منفذ سلوى الحدودي منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، لحضور المباراة الثالثة للصقور الخضر أمام نظيره المنتخب المكسيكي في مونديال كأس العالم 2022 في قطر، والتي تقام عند الساعة العاشرة مساءً.

جاء ذلك وسط حزمة تعليمات وإجراءات متبعة للدخول إلى دولة قطر، مروراً بمنفذ أبو سمرة، وشهدت ساحات المواقف والحافلات المخصصة حركة مستمرة لنقل المشجعين القادمين برًا، الذين توشحوا باللون الأخضر ورددوا الأهازيج الوطنية، مؤكدين أهمية هذه المباراة وقوتها؛ مما يؤهلهم لدور 16.

ويسعى المنتخب السعودي إلى تحقيق الفوز والظفر بالنقاط الثلاث؛ لضمان التأهل إلى دور الـ 16 للمرة الثانية في تاريخه عقب مونديال 1994.

ويتصدر منتخب بولندا جدول ترتيب المجموعة الثالثة في كأس العالم 2022، برصيد 4 نقاط، فيما يتواجد المنتخب السعودي بالمركز الثالث بـ3 نقاط، ولكن يتفوق عليه المنتخب الأرجنتيني بفارق الأهداف.