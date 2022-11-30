زلزال بقوة 5.6 درجة يهز جنوب #إيران

قال المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل: إن زلزالا شدته 5.6 درجة، هز جنوب إيران اليوم الأربعاء، وشعر به سكان في الإمارات.

وأوضح المركز أن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات وعلى بعد 88 كيلومترا تقريبا شمال غربي إمارة رأس الخيمة في الإمارات.

كان زلزال تبلغ شدته 4.2 درجة على مقياس ريختر، قد ضرب محافظة كرمان الواقعة في المنطقة الشرقية من إيران، منذ أسبوعين، وأفاد مركز رصد الزلازل بجامعة طهران بأن الهزة الأرضية وقعت على خط عرض (30.18 شمالا) وخط طول (57.58 شرقا)، وعلى عمق نحو 15 كيلومترًا تحت سطح الأرض.

وبين المركز أن الهزة وقعت على بعد 50 كم شرق كرمان و491 كم من مدينة شيراز، ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع أضرار مادية أو بشرية.

من جهتها، سجلت محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة لـ "المركز الوطني للأرصاد" في دولة الإمارات العربية المتحدة، زلزالا بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر في جنوب إيران الساعة 17:59، الموافق 17/11/2022.