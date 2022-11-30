أستراليا تتأهل إلى دور الـ16 وتُطيح بتونس من المونديال

حقق المنتخب الأسترالي، الفوز أمام نظيره الدنماركي، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم فيفا قطر 2022.

تقدم ليكي بالهدف الأول للمنتخب الأسترالي، في الدقيقة 60 من زمن المباراة، ليمنح بلاده بطاقة التأهل إلى دور الـ16 لكأس العالم.

تبادل المنتخبان السيطرة على مجريات المباراة في منطقة وسط الملعب، لكن المنتخب الأسترالي، كان الأكثر خطورة وشراسة ونجح في الفوز وحصد نقاط المباراة الـ3 لصالحه.

حاول المنتخب الدنماركي، معادلة النتيجة، وأهدر أكثر من فرصة محققة للتهديف عن طريق الثلاثي الهجومي، لكن دون جدوى لتنتهي المباراة بفوز أستراليا بهدف دون رد.

وبتلك النتيجة، يحتل منتخب أستراليا، وصافة المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، وضمن التأهل إلى دور الـ16 رفقة منتخب فرنسا متصدر المجموعة بنفس الرصيد من النقاط.