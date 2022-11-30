رغم عدم التأهل.. تونس تحقق فوز تاريخي على فرنسا في كأس العالم

نجح المنتخب التونسي في تحقيق الفوز على منتخب فرنسا بهدف نظيف في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة لنهائيات كأس العالم بقطر 2022، في فوز تاريخي فهو الفوز الأول لنسور قرطاج على منتخب أوروبي، كما أنه بطل العالم في نسخة المونديال الماضية في روسيا 2018.

استطاع المنتخب التونسي فرض سيطرته على أحداث شوط اللقاء الأول، بعدما ضغط وهاجم بل وسجل في الدقيقة الثامنة ولكن تم إلغاء الهدف بداعي التسلل، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي رغم التفوق الهجومي الأبيض من نسور قرطاج.

واستمر الضغط التونسي في شوط اللقاء الثاني، والذي وأخيرًا تم ترجمته لهدف، ففي الدقيقة 58 دخل الخزري التاريخ بتسجيل التقدم في شباك المنتخب الفرنسي بعد مرور رائع من منتصف الملعب حتى منطقة جزاء فرنسا ليسدد كرة أرضية رائعة تحيي أمال تونس للتأهل.

وبعدها بدأ المنتخب الفرنسي في الدخول في اللقاء بعدما أجرى ديشامب تغييرات بدخول عناصره الأساسية، حيث دخل كتيبة تشكلت في: ديمبلي، مبابي، رابيو وجريزمان، ولكن الصمود التونسي يستمر في الناحية الدفاعية، ليحافظ على شباكه نظيفة، حتى الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل ضائع، سجل جريزمان هدف ولكن تم إلغاءه بداعي التسلل.

لتنتهي بذلك المباراة بفوز تاريخي ولكنه لم يقود المنتخب التونسي للتأهل حيث استطاعت استراليا الفوز في لقاءها ضد الدنمارك ليعادل نقاط فرنسا بـ6 لكل منهم فيما يتواجد المنتخب التونسي في المركز الثالث بـ4 نقاط. ليتأهل المنتخب الفرنسي والاسترالي، فيما يستبعد المنتخب التونسي رافعًا رأسه بالتفوق على بطل العالم، ولولا التوفيق لوجد مكانه في الدور التالي.