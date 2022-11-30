فيصل بن فرحان يستقبل وزير خارجية الكويت لدى وصوله #الرياض

استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، سالم عبدالله الجابر الصباح وزير خارجية دولة الكويت، وذلك لدى وصوله الصالة الملكية في مطار الملك خالد الدولي بالرياض.

ورحب وزير الخارجية بوزير خارجية دولة الكويت في أول زيارة رسمية لمعاليه إلى المملكة، مؤكدًا عمق العلاقات الأخوية والوطيدة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.