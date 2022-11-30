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الأخبار المحلية

فيصل بن فرحان يستقبل وزير خارجية الكويت لدى وصوله #الرياض

30 نوفمبر 2022 · < 1 minute
فيصل بن فرحان
فيصل بن فرحان

استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، سالم عبدالله الجابر الصباح وزير خارجية دولة الكويت، وذلك لدى وصوله الصالة الملكية في مطار الملك خالد الدولي بالرياض.
ورحب وزير الخارجية بوزير خارجية دولة الكويت في أول زيارة رسمية لمعاليه إلى المملكة، مؤكدًا عمق العلاقات الأخوية والوطيدة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.