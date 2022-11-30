الأول عالميًا.. إدارة #مهرجان_الملك_عبدالعزيز_للإبل تجهّز مضمارًا بطول 18 كم لمنافسات الهجيج

جهّزت إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السابعة الذي يقام تحت شعار "همة طويق"، مضمارًا لمنافسات الهجيج يعتبر الأول من نوعه عالميًا لهذه المنافسة، ويبلغ طوله 18 كيلومترًا، ويستقبل أكثر من 7 سباقات على مدار 25 يومًا من المهرجان.

وأشارت إدارة المهرجان إلى أنه تم تجهيز جميع مواقع المنافسات بأحدث الوسائل التي تقدم كل عوامل النجاح للمهرجان، وكذلك تمت تهيئة أرضية الميدان الخاصة بالمنافسات بأفضل صورة ممكنة، بالإضافة إلى توفير الوسائل التي تمكّن الملاك من الوصول لموقع المنافسات بيسر وسهولة، مؤكدةً اكتمال الاستعدادات والتحضيرات لخروج المهرجان في أفضل صورة؛ لكونه يُعتبر الحدث الأضخم والأكبر عالميًا في مجال الإبل.

كما بيّنت أن مضمار الهجيج يسهم في راحة الإبل خلال المنافسات، ويحميها من مخاطر تضاريس الأرض الوعرة، ويسهّل عملية الهجيج.

وقالت إدارة المهرجان: يُعتبر المضمار أيقونة تراثية ومنصة رائعة تستقطب عشاق سباقات الهجيج ومحبي هذه الرياضة العريقة التي بلغت أعلى المستويات بفضل جهود قيادة المملكة في الحفاظ على هذا الإرث.

وتشهد أرض الصياهد يوم غد الخميس انطلاق فعاليات مهرجان الملك عبد العزيز للإبل والتي تستمر حتى 12 يناير المقبل .