أول تعليق من التحالف ضد #داعش على مقتل زعيم التنظيم

علق التحالف الدولي ضد تنظيم “داعش” الإرهابي، على مقتل أبي الحسن الهاشمي القرشي زعيم التنظيم.

وقال في تصريحات لقناة “العربية” الإخبارية، مساء اليوم الأربعاء، إنه ليس لديه معلومات عن عمليات محددة يمكن أن يقدمها التحالف الآن.

وأضاف المتحدث باسم التحالف إن التنظيم خطر ومقتل زعيمه يعيق أنشطته الإرهابية.

وكان تنظيم "داعش" الإرهابي أعلن اليوم الأربعاء مقتل زعيمه أبي الحسن الهاشمي القرشي، وقال المتحدث باسم التنظيم أبو عمر المهاجر في تسجيل نشرته حسابات جهادية إن القرشي قتل، عين بدلا منه أبي الحسين الحسيني القرشي.