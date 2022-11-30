البنتاغون يكشف تفاصيل عملية مقتل زعيم “داعش” أبو الحسن القرشي

كشفت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون”، عن تفاصيل مقتل أبو الحسن القرشي زعيم تنظيم “داعش” الإرهابي.

وقال “البنتاغون”، إن زعيم "داعش" قتل على يد الجيش السوري الحر في درعا، مشيرا إلى أن عملية التصفية حدثت في منتصف شهر أكتوبر الماضي.

وأضاف متحدث باسم الجيش الأمريكي، إنه لم تشارك أي قوات أمريكية في عملية الجيش السوري الحر ضد زعيم “داعش”.

واليوم الأربعاء، أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي مقتل زعيمه أبي الحسن القرشي، وقال المتحدث باسم التنظيم الإرهابي أبو عمر المهاجر في تسجيل نشرته حسابات جهادية إن القرشي قتل، عين بدلا منه أبي الحسين الحسيني القرشي.