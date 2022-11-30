الأخضر يودع المونديال بالخسارة أمام المكسيك

حقق منتخب المكسيك الفوز على المنتخب الوطني بثنائية مقابل هدف، خلال اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم، ضمن منافسات مواجهات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم.

شهد شوط اللقاء الأول تعادل سلبي بدون أهداف بين المنتخبين مع أفضلية هجومية لصالح منتخب المكسيك.

وفي الدقيقة 4 من زمن المباراة شهدت هدف محقق ضائع للمكسيك بعد تمريرة بينية متقنة من وسط الملعب وصلت لأليكسيس فيجا المنطلق بشكل ذكي خلف مدافعي السعودية منفردا بالمرمى والذي استقبل الكرة بتسديدة مباشرة تصدى لها الحارس محمد العويس ببراعة وأنقذ مرماه.

ثم شهد الشوط الأول من المباراة محاولات من لاعبي المنتخبين لفرض السيطرة على مناطق وسط الملعب.

كما شهد الشوط تمريرات متتالية بين أقدام لاعبي المكسيك في وسط الملعب، دون تشكيل خطورة على مرمي السعودية.

وفي شوط اللقاء الثاني في الدقيقة 47 هدف أول لصالح المكسيك والذي سجله هنري مارتن، بعد ركلة ركنية على يمين مرمى السعودية، نفذت بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء حيث استقبلها سيزار مونتيس بلمسة سحرية هيأت الكرة لزميله هنري مارتن الذي لم يجد أي صعوبة في وضع الكرة داخل الشباك.

وسرعان ما ضاعف المكسيك أهدافه وسجل لويس تشافيز، هدف التقدم الثاني في الدقيقة 53 بعد ركلة حرة مباشرة للمكسيك بالقرب من حدود منطقة الجزاء في مواجهة المرمى، نفذها لويس تشافيز بتسديدة مباشرة أكثر من رائعة سكنت الشباك في أقصى الزاوية اليسرى العلوية للمرمى.

وفي الدقيقة 55 شهدت هدف ملغي لصالح المكسيك بداعي التسلل على هيرفينج لوزانو.

ثم شهد شوط اللقاء الثاني ارتباك ملحوظ في أداء لاعبي السعودية خلال الدقائق الأخيرة بعد ثنائية المكسيك.

ثم شهد اللقاء هدوء نسبي في نسق المباراة خلال مع إنحصار الكرة بمناطق وسط الملعب.

وفي الدقائق الأخيرة من المباراة شهدت محاولات على استحياء من لاعبي السعودية لإحراز هدف تقليص الفارق.

وفي الدقيقة 87 من زمن المباراة شهدت هدف ملغي لصالح المكسيك بداعي التسلل على يوريل أنتيونا.

وفي الوقت الإضافي من زمن المباراة بالدقيقة 90+5 شهدت هدف لصالح السعودية سجله سالم الدوسري بعد تمريرات قصيرة متبادلة بين سالم الدوسري وهتان باهبري استغلها سالم الدوسري في إختراق منطقة الجزاء وسدد الكرة بسهولة إلى داخل شباك الحارس جييرمو أوتشوا .

وتنتهي المباراة بفوز المكسيك بثنائية مقابل هدف، ويحرم المنتخب السعودي من التأهل للدور السادس عشر من البطولة، ويودع الأخضر المونديال برفقة المكسيك.

وبعد انتهاء اللقاء يأتي الترتيب الحالي للمجموعة الثالثة..

1- الأرجنتين (6 نقاط).

2- بولندا (4 نقاط) - (0 فارق أهداف) - (4 كروت صفراء)

3- المكسيك (4 نقاط) - (0 فارق أهداف) - (+7 كروت صفراء)

4- السعودية (3 نقاط)