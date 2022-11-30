الأرجنتين وبولندا يتأهلان لثمن نهائي كأس العالم

صعد منتخبا الأرجنتين وبولندا إلى دور الـ16 في نهائيات كأس العالم لكرة القدم، المقامة حاليا في قطر، اليوم الأربعاء.

وتغلب المنتخب الأرجنتيني 2 / صفر، على نظيره البولندي في الجولة الثالثة (الأخيرة) لمباريات المجموعة الثالثة في المونديال، التي شهدت أيضا فوز منتخب المكسيك 2 / 1 على منتخب السعودية، الذي ودع المسابقة من دور المجموعات.

وفاز منتخب الأرجنتين بهدفي أليكسيس ماك أليستير في الدقيقة 46 وجوليان ألفاريز في الدقيقة 67.

ارتفع رصيد الأرجنتين عند 6 نقاط في الصدارة وتوقف رصيد بولندا عند 4 نقاط في المركز الثاني.