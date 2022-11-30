هيرفي رينارد: المكسيك كانت الأفضل.. والسعودية لم تدخل لأجواء المباراة

أبدى الفرنسي هيرفي رينار المدير الفني لمنتخب السعودية، حزنه بعد إقصاء من بطولة كأس العالم.
وتلقى منتخب السعودية هزيمة من المكسيك بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي اقيم على ملعب لوسيل، ضمن مباريات الجولة الثالثة لبطولة كأس العالم.
وقال هيرفي رينارد في تصريحات تلفزيونية بعد المباراة: "لست سعيدا في هذه الليلة، المزاج يتغير بسبب نتائج كرة القدم، لكن هذه هي كرة القدم".
وأضاف: "قدمنا مباراة ليست بالمثالية والمكسيك لعبوا بشكل أفضل وأحرزوا هدفين واستغلوا الأخطاء، وكان بإمكانهم الفوز بنتيجة أكبر".
وأكمل: "السعودية لم تدخل لأجواء المباراة وأهدرنا العديد من الفرص وهم أيضا اهدروا العديد من الفرص".
وأتم مدرب السعودية: "كان يجب أن نسجل أهدافا في وقت مبكر لنحسم الفوز أيضا".