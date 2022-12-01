ارتفاع أسعار #الذهب اليوم في #المملكة.. وعيار 24 يسجل 213 ريال للجرام

ارتفعت أسعار الذهب اليوم بشكل ملحوظ مقارنة بالأسعار التي سجلتها خلال الفترة الماضية.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 187.04 ريال، 49.88 دولار، وعيار 18 وصل إلى 160.32 ريال، و42.75 دولار.

وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 213.76 ريال، 57.00 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 195.95 ريال، 52.25 دولار.

وجاء سعر الجنيه الذهب في السعودية كالآتي:

سعر الجنيه الذهب في السعودية عيار 21: 1775 ريالاً، ما يعادل (473 دولاراً).

سعر الجنيه الذهب في السعودية عيار 22: 1859 ريالاً، ما يعادل (495 دولاراً).

سعر الجنيه الذهب في السعودية عيار 24: 2028 ريالاً، ما يعادل (541 دولاراً).