بـ8 درجات مئوية.. #أبها و #القريات تسجلان أدنى #درجة_حرارة اليوم في #المملكة

كشف المركز الوطني للأرصاد عن المدن التي سجلت أعلى وأدنى درجة حرارة اليوم في المملكة.

وأوضح المركز الوطني للأرصاد في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، أن أبها والقريات سجلتا أدنى درجة حرارة اليوم بـ8 درجات مئوية.

وأشار المركز إلى أن أعلى درجة حرارة سجلتها اليوم مدينة جدة حيث سجلت 33 درجة مئوية.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم ، بأن الطقس بارد على اجزاء من مناطق حائل، تبوك، الجوف والحدود الشمالية كذلك على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، إضافة إلى تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق.

في حين لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان ، عسير ، الباحة ومكة المكرمة تمتد الى مرتفعات منطقة المدينة المنورة.

وجاءت درجات الحرارة على النحو التالي: