أمانة_حفر_الباطن تعلن عن توفر 30 فرصة تدريبية

أعلنت أمانة حفر الباطن بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) توفر 30 فرصة تدريبية (رجال / نساء) بمسمى (مُراقب مجتمعي).

واشترطت الأمانة أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

المسمى التدريبي:

– مُراقب مجتمعي (30 فرصة).

الوصف التدريبي:

– مُراقبة العمليات المختلفة للتحقق من كفاءتها واقتراح التوصيات والإجراءات التصحيحية وإعداد الوثائق والتقارير المتخصصة والمتعلقة في مجال رقابة العمليات عرضها وحفظها.

المهام التدريبية:

1- إجراء الجولات الرقابية على أنشطة العمليات المختلفة لضمان كفاءة الأعمال والعمليات والقدرة على الوفاء بالالتزامات، ومراجعة البيانات المتعلقة بالعمل وفقاً للسياسات والإجراءات المنظمة.

2- وضع التوصيات والإجراءات التصحيحية لضمان استقرار العمل وجودة المخرجات، وضمان الامتثال للقوانين واللوائح المالية، وتحليل التغيرات التنظيمية وتحديد آثارها المستقبلية.

3- تبادل المعلومات ومناقشة و اللوائح التي تتعلق بتنفيذ نظام العمل مع الجهات المعنية.

4- تحليل معلومات وبيانات السجلات المتعلقة بأعمال الجهة المختلفة واعتبارها مرجعا أساسيا يتم العودة إليها أثناء حصول أي استشكال وتطوير أساليب وإجراءات العمل باستخدام التقنيات الحديثة

5- إعداد الوثائق والتقارير المتخصصة والمتعلقة برقابة العمليات وتقديم التوصيات المناسبة والحلول الملائمة وعرضها وتوضيحها وحفظها في قاعدة البيانات الخاصة بها وفقاً للسياسات والإجراءات المعتمدة.

المكافآت الشهرية والمزايا:

1- مكافأة شهرية لحملة البكالوريوس فما فوق مبلغ (3,000 ريال) شهرياً.

2- تغطية تأمين ضد مخاطر العمل.

3- دورات تدريبية إلكترونية.

4- شهادة خبرة مقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) بعد إتمام البرنامج التدريبي.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي (البحث باستخدام كلمة – أمانة محافظة حفر الباطن):

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