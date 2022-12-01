الولايات_المتحدة تلوح بعملية عسكرية ضد #إيران لمنع حيازة سلاح نووي

لوحت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الخميس، باستخدام القوة العسكرية ضد إيران لمنع امتلاكها سلاح نووي.

وفي التفاصيل ، كشف المبعوث الأمريكي الخاص إلى إيران، روبرت مالي، عن أن الرئيس جو بايدن مستعد لاستخدام الخيار العسكري، بهدف منع إيران من حيازة سلاح نووي، في حال فشل العقوبات والدبلوماسية، فيما تتزايد حدة الاحتجاجات في إيران.

وحول الأساليب والإجراءات التي ستتبعها الإدارة الأمريكية قبل اللجوء إلى هذا الخيار، أكد "مالي": "ستكون لدينا العقوبات، وسيكون لدينا الضغط، وستكون لدينا الدبلوماسية".

وتابع قائلا : "إذا لم ينجح أي من ذلك، قال الرئيس، كملاذ أخير، إنه سيوافق على الخيار العسكري إذا استوجب ذلك لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي".