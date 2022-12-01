وزارة #الصحة تعلن عن توفر #وظائف_شاغرة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن استقبال طلبات التوظيف (رجال / نساء) للوظائف الصحية ببعض المناطق، لحملة البكالوريوس فأعلى بعدة تخصصات (معلوماتية صحية، أشعة، فيزياء طبية، خدمات طبية طارئة، علاج تنفسي) وأخرى.

التخصصات المطلوبة:

– أشعة.

– فيزياء طبية.

– تصوير ثدي.

– جودة صحية.

– أشعة علاجية

– علاج تنفُّسي.

– معلوماتية صحية.

– خدمات طبية طارئة.

– حوادث واسعاف.

– موجات صوتية.

– التقديم مُتاح من اليوم الخميس بتاريخ 1444/05/07هـ الموافق 2022/12/01م وينتهي التقديم يوم الثلاثاء بتاريخ 1444/05/12هـ الموافق 2022/12/06م.

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