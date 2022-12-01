وزارة #الصحة تعلن عن توفر #وظائف_شاغرة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن استقبال طلبات التوظيف (رجال / نساء) للوظائف الصحية ببعض المناطق، لحملة البكالوريوس فأعلى بعدة تخصصات (معلوماتية صحية، أشعة، فيزياء طبية، خدمات طبية طارئة، علاج تنفسي) وأخرى.
التخصصات المطلوبة:
– أشعة.
– فيزياء طبية.
– تصوير ثدي.
– جودة صحية.
– أشعة علاجية
– علاج تنفُّسي.
– معلوماتية صحية.
– خدمات طبية طارئة.
– حوادث واسعاف.
– موجات صوتية.
– التقديم مُتاح من اليوم الخميس بتاريخ 1444/05/07هـ الموافق 2022/12/01م وينتهي التقديم يوم الثلاثاء بتاريخ 1444/05/12هـ الموافق 2022/12/06م.
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