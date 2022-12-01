هل يُمكن للمطلقة التسجيل بـ”#حساب_المواطن” بهوية أبنائها؟.. البرنامج يجيب #عاجل  

أوضح برنامج "حساب المواطن" مدى إمكانية تسجيل المطلقة في البرنامج من خلال استخدام هوية أحد أبنائها.

وأبان البرنامج في رده على استفسار أحد المستفيدات عبر حساب "خدمة المستفيدين"، أنه يمكن للمطلقة التسجيل في البرنامج والحصول على الدعم بهوية أكبر الأبناء.

وأكد أنه في حال كانت الحالة الاجتماعية مطلقة بإمكانها التسجيل بهوية أكبر الأبناء وإضافة الأم والتابعين بصلة قرابة، وإرفاق المستندات المطلوبة (صك ولاية أو إثبات احتضان)”.

دفعة ديسمبر الجاري

وكان برنامج "حساب المواطن" قد أعلن مؤخراً عن موعد البدء في صرف المستحقات للمستفيدين من دعم البرنامج للدفعة 61 دفعة شهر ديسمبر الجاري ، وذلك يوم الخميس الموافق 11 ديسمبر.