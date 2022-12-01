أدنى مستوى في 3 أشهر.. #الدولار يتراجع مقابل #الين

تراجع الدولار إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر مقابل الين، اليوم الخميس، حيث ركزت السوق على تعليقات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، بأن وتيرة رفع أسعار الفائدة يمكن أن تتراجع "في أقرب وقت في ديسمبر".

تراجع الدولار

وهبط الدولار في آخر مرة بنسبة 1.32٪ إلى 136.295 ين، بعد تراجعه إلى 136.205، وهو المستوى الذي سجله في 26 أغسطس.

في نوفمبر، انخفض الدولار بنسبة 7.15٪ مقابل الين، وهو أسوأ شهر له منذ 14 عامًا، حيث اتخذ المستثمرون موقفًا محوريًا من بنك الاحتياطي الفيدرالي.

مؤشر الدولار

وواصل مؤشر الدولار - الذي يقيس العملة مقابل ستة أقران رئيسيين، بما في ذلك الين واليورو - انخفاضه أمس بأكثر من 1٪، متراجعًا اليوم الخميس بنسبة 0.28٪ إضافية إلى 105.48. وهوى بـ 5.2% في نوفمبر، وهو أسوأ أداء شهري له منذ سبتمبر 2010.

وارتفع اليورو بنسبة 0.39٪ إلى 1.04485 دولار، متجهاً للعودة إلى أعلى مستوى في خمسة أشهر عند 1.0497 دولار الذي سجله في بداية هذا الأسبوع.

وارتفع الجنيه الإسترليني 0.36٪ إلى 1.2102 دولار، متجهًا نحو ذروة ثلاثة أشهر عند 1.2153 دولار.

كما ارتفعت العملات الحساسة للمخاطر، حيث صعد الدولار الأسترالي بنسبة 0.55٪ عند 0.6826 دولار، وهو أعلى مستوى منذ 13 سبتمبر. وأضاف الكيوي النيوزيلندي 0.69٪ إلى 0.63405 دولار بعد أن لامس 0.6325 دولار، وهو أعلى مستوى منذ 17 أغسطس.

وشهد اليوان الصيني بعض التقلبات في التجارة الخارجية بعد تقارير إعلامية تفيد بأن العاصمة بكين ستسمح لبعض الناس بالحجر الصحي في المنزل. وكان الدولار أقوى بنسبة 0.12٪ عند 7.0546 يوان بعد أن ضعف بـ 0.3٪ إلى أدنى مستوى في أسبوعين عند 7.0256.