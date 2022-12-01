الأمم_المتحدة تطلق نداءً إنسانيًا بقيمة 51.5 مليار دولار لعام 2023

أطلقت الأمم المتحدة ومنظماتها نداءً للمساعدات الإنسانية لعام 2023 بقيمة 51.5 مليار دولار إمريكي، بزيادة قدرها 65 مليون دولار مقارنة ببداية عام 2022.

339 مليون شخص يحتاج إلى المساعدة في 69 دولة

وقال وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية منسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيثس، إن 339 مليون شخص يحتاج إلى المساعدة في 69 دولة، بزيادة قدرها 65 مليون شخص مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2022.

الجفاف والفيضانات القاتلة أنهكت المجتمعات من باكستان إلى القرن الأفريقي

وأشار إلى أن الجفاف والفيضانات القاتلة أنهكت المجتمعات من باكستان إلى القرن الأفريقي، إضافة إلى الأثر المدمر الذي تركه وباء كورونا على أفقر دول العالم، حيث أصبح أكثر من 109 ملايين شخص مشردين في أنحاء العالم.

إنقاذ أرواح 230 مليون شخص حول العالم

وأكد غريفيثس، أن خطة الأمم المتحدة للاستجابة الانسانية لعام 2032 تقدم المأوى والغذاء والرعاية الصحية وتغذية الاطفال لإنقاذ أرواح 230 مليون شخص حول العالم .