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الأخبار المحلية

فتح باب القبول والتسجيل للمديرية العامة لـ #مكافحة_المخدرات على رتبة (جندي) للرجال

متابعات _ الوئام
1 ديسمبر 2022 · < 1 minute
الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية،
الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية،

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن فتح باب القبول والتسجيل للمديرية العامة لمكافحة المخدرات على رتبة (جندي) للرجال، خلال الفترة من يوم السبت الموافق 9 / 5 / 1444 هـ حتى يوم الخميس 14 / 5 / 1444 هـ.
وأوضحت أنه سيتم استقبال طلبات القبول عبر منصة (أبشر - توظيف) https://jobs.sa .