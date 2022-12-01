فتح باب القبول والتسجيل للمديرية العامة لـ #مكافحة_المخدرات على رتبة (جندي) للرجال

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن فتح باب القبول والتسجيل للمديرية العامة لمكافحة المخدرات على رتبة (جندي) للرجال، خلال الفترة من يوم السبت الموافق 9 / 5 / 1444 هـ حتى يوم الخميس 14 / 5 / 1444 هـ.

وأوضحت أنه سيتم استقبال طلبات القبول عبر منصة (أبشر - توظيف) https://jobs.sa .