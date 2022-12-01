روسيا: #أمريكا و #الناتو يشاركان في #حرب_أوكرانيا

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الخميس: إن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي مشاركان في حرب أوكرانيا، بسبب الدعم الذي يقدمانه لكييف.

سلاح وتدريب

وأوضح لافروف في مؤتمر صحفي أن واشنطن والحلف متورطان في الحرب؛ لأنهما يزودان أوكرانيا بالسلاح، ويقدمان لها التدريب العسكري على أراضيها.

خطوط حمراء

واتهم "الناتو" بتجاوز كافة الخطوط الحمراء، وبالرغبة في التوسع في القارة الآسيوية، وأن الحلف تخلى عن كافة تعهداته السابقة، ودفع بمعدات عسكرية قرب الحدود مع بلاده.

معاهدة ستارت

وشدد لافروف على أنه لا يمكن لأي طرف ضمان أمنه على حساب الآخرين، وأن واشنطن قد انسحبت من معاهدة ستارت، وقابلت منظمة الأمن في أوروبا ذلك بالتجاهل، مضيفًا أن روسيا قد اقترحت وضع ميثاق للأمن الجماعي في أوروبا، إلا أن الغرب رفض ذلك الاقترا.

الحرب الباردة

وبين أن "الناتو" عاد إلى أولويات الحرب الباردة، وأنه يريد إبقاء روسيا خارج أوروبا"، مكملًا: "نتذكر كيف تم إنشاء حلف الناتو، عندما توصل الأمين العام الأول للحلف إلى صيغة لإبقاء الروس خارج أوروبا، والأمريكيين داخلها، والألمان تحت السيطرة".

واستطرد: "ما يحدث الآن يشهد تماما على أن الناتو يعود إلى الأولويات المفاهيمية التي تم تطويرها قبل 70 عامًا".