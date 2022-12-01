جدول مباريات كأس العالم 2022 .. مواعيد مواجهات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

تقام اليوم الخميس 1-12-2022، العديد من المواجهات القوية ضمن منافسات بطولة كأس العالم 2022 المقامة حاليا فى قطر وتستمر حتى 18 ديسمبر، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات وذلك للمجموعتين الخامسة والسادسة.

وتقام اليوم الخميس 1 ديسمبر 2022، 4 مواجهات قوية وحاسمة بطولة كأس العالم التي تحمل النسخة رقم 22، في الجولة الثالثة والأخيرة بدور المجموعات.

ومن المقرر أن يصطدم منتخب المغرب بمواجهة حاسمة أمام نظيره الكندى، فيما يخوض منتخب كرواتيا مواجهة نارية أمام نظيره منتخب بلجيكا.

وتأتي مواجهات اليوم على النحو التالي:

كندا × المغرب – 6 مساء – ملعب الثمامة – المجموعة السادسة – على قناة beIN Sports HD 1 Max

كرواتيا × بلجيكا – 6 مساء – ملعب أحمد بن على – المجموعة السادسة – على قناة beIN Sports HD 2 Max

اليابان × إسبانيا –10 مساء – ملعب خليفة الدولى – المجموعة الخامسة – على قناة beIN Sports HD 1 Max

كوستاريكا × ألمانيا – 10 مساء – ملعب البيت – المجموعة الخامسة – على قناة beIN Sports HD 2 Max