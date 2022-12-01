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أخبار الرياضة

تعرف على مواعيد مباريات المتأهلين لدور الـ16

1 ديسمبر 2022 · < 1 minute

نجحت العديد من المنتخبات فى حجز مقاعدها فى دور الـ16 فى كأس العالم قطر 2022، بعد إسدال الستار على منافسات الجولة الثالثة فى 4 مجموعات، وهى منتخبات، هولندا والسنغال من المجموعة الأولى، إنجلترا وإيران من المجموعة الثانية، الأرجنتين وبولندا من المجموعة الثالثة، وفرنسا وأستراليا من المجموعة الرابعة.

وتأتى مواجهات تلك المنتخبات فى دور الـ16 كالتالى:

 

1ـ هولندا متصدر المجموعة الأولى VS أمريكا وصيف المجموعة الثانية

 

2ـ إنجلترا متصدر المجموعة الثانية VS السنغال وصيف المجموعة الأولى

 

3ـ الأرجنتين متصدر المجموعة الثانية VS أستراليا وصيف المجموعة الرابعة

 

4ـ فرنسا متصدر المجموعة الرابعة VS بولندا وصيف المجموعة الثالثة

 