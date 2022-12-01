تعرف على مواعيد مباريات المتأهلين لدور الـ16

نجحت العديد من المنتخبات فى حجز مقاعدها فى دور الـ16 فى كأس العالم قطر 2022، بعد إسدال الستار على منافسات الجولة الثالثة فى 4 مجموعات، وهى منتخبات، هولندا والسنغال من المجموعة الأولى، إنجلترا وإيران من المجموعة الثانية، الأرجنتين وبولندا من المجموعة الثالثة، وفرنسا وأستراليا من المجموعة الرابعة.

وتأتى مواجهات تلك المنتخبات فى دور الـ16 كالتالى:

1ـ هولندا متصدر المجموعة الأولى VS أمريكا وصيف المجموعة الثانية

2ـ إنجلترا متصدر المجموعة الثانية VS السنغال وصيف المجموعة الأولى

3ـ الأرجنتين متصدر المجموعة الثانية VS أستراليا وصيف المجموعة الرابعة

4ـ فرنسا متصدر المجموعة الرابعة VS بولندا وصيف المجموعة الثالثة