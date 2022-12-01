إسبانيا.. عبوة متفجرة في مكتب رئيس الوزراء

كشفت وزارة الداخلية الإسبانية، أن مكتب رئيس الوزراء بيدرو سانتشيث، تسلم يوم 24 نوفمبر رسالة تحتوي على عبوة متفجرة، "مشابهة" للرسائل التي وصلت للسفارة الأوكرانية، ولشركة تصنيع أسلحة إسبانية.

إجراءات أمنية

وأوضحت الوزارة أنه سيتم تشديد الإجراءات الأمنية حول المباني العامة والدبلوماسية في جميع أنحاء البلاد بعد سلسلة الرسائل الملغومة.

قاعدة جوية

وقالت وزارة الدفاع، اليوم الخميس: إن قوات الأمن عثرت على رسالة يشتبه أنها تحتوي على مواد متفجرة مخبأة في ظرف أرسل بالبريد إلى مركز للأقمار الصناعية تابع للاتحاد الأوروبي يقع في قاعدة جوية في توريجون دي أردوز خارج العاصمة مدريد.

فحص الطرد

وأوضحت الوزارة في بيان أن ضباط أمن القوات الجوية تأكدوا، بعد فحص الظرف بالأشعة السينية، أنه يحتوي على "جزء من آلية"، ولا تزال الشرطة تفحص الطرد.

دعم سياسي

ويقدم مركز الأقمار الصناعية، الذي أرسلت إليه العبوة التفجرة المشتبه بها، دعما للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي من خلال جمع المعلومات من أنظمة الاستخبارات الفضائية، وفقا لموقعه الإلكتروني عبر الإنترنت.

وفي سبتمبر الماضي، وصف مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل هذه الأنظمة بأنها "عيون أوروبا".

رسائل ملغومة

كانت الشرطة الأسبانية قد أعلنت العثور على رسالتين ملغومتين أمس الأربعاء موجهتين إلى السفارة الأوكرانية في مدريد وإلى شركة إنستالازا للأسلحة في سرقسطة شمال شرق إسبانيا، والتي تصنع قاذفات الصواريخ (سي90) التي أرسلتها إسبانيا إلى أوكرانيا.