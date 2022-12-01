“#تويتر” يبدأ حملة التخلص من “الحسابات المزيفة”

كشف مالك موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، عن بدء عملية تطهير المنصة من الحسابات المزيفة، بقوله في تغريدة عبر حسابه: "بدأ تويتر بحذف الكثير من الحسابات الاحتيالية في الوقت الحالي، لذلك قد ترى انخفاضًا في أعداد المتابعين".

واستحوذ ماسك استحوذ على منصة "توير" في صفقة بلغت قيمتها 44 مليار دولار، وذلك في أكتوبر الماضي، بعدما أعلن سابقا أن سيتراجع عنها، وذلك ما قيل حول عدم الكشف عن نسبة الحسابات المزيفة .

وأعلن ماسك عن ارتفاع قياسي في عدد المستخدمين الجدد، وأن عدد من سجلوا أنفسهم كمستخدمين جدد على منصة التواصل الاجتماعي بلغ أعلى مستوى على الإطلاق، في الوقت الذي يواجه فيه هجرة جماعية للمعلنين والمستخدمين ممن يفرون إلى منصات أخرى.