رفع أطنان من مخلفات البناء والهدم في الطائف وجازان

أزالت البلديات الفرعية التابعة لأمانة الطائف أكثر من 27 طناً من المخلفات الصلبة ومخلفات الهدم والبناء من الأراضي الفضاء، لمعالجة التشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضري.

جاء ذلك خلال الجولات الرقابية التي أجرتها الفرق الميدانية على المباني والإنشاءات الجارية، لضبط التجاوزات على الشوارع والأرصفة، وعدم الالتزام باشتراطات البناء.

وبينت الأمانة أن فرق العمل تنفذ برامج رقابية مستمرة لمتابعة المواقع العامة، ورصد المخالفات ومعالجتها بشكل فوري، لضمان استمرار تقديم خدمات ذات كفاءة عالية، إضافةً إلى متابعة الشكاوي والبلاغات واتخاذ اللازم حيالها.

ورفعت أمانة منطقة جازان ممثلة في بلدية محافظة صامطة، خلال نوفمبر الماضي، 21 ألف و600 متر مكعب من مخلفات البناء والهدم، ضمن جهودها لرصد ومعالجة التشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضاري وجودة الحياة.

وأوضح رئيس بلدية محافظة صامطة، المهندس أحمد حكمي، أن الفرق الميدانية عالجت 1000 متر مربع من الكتابات المشوهة للمنظر، مع إزالة 8 سيارات متهالكة، ومعالجة 717 متر مربع من حفر الشوارع، إضافةً لصيانة 287 متر طولي من الإنترلوك والأرصفة المتهالكة، ومعالجة 500 متر طولي من دهانات الأرصفة، وصيانة 264 عمود إنارة، وإزالة ورفع 56 حاجز من الحواجز الخرسانية ، وتسوير 13 مبنى قيد الإنشاء.