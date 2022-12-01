سائقون غاضبون يسحلون نشطاء بيئة أغلقوا طريقاً رئيسياً في فرنسا (فيديو)

تداولت عدة حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية الإخبارية الفرنسية مقطع فيديو لمجموعة سائقين غاضبين من نشطاء في مجال البيئة.

ويظهر مقطع الفيديو المتداول مجموعة من نشطاء البيئة الجالسين في عرض الشارع، ما تسبب في غلقه أمام المركبات، الأمر الذي دفع سائقين للنزول والتحدث معهم بغضب شديد.

وتطور هذه الغضب إلى الإمساك بناشطين وجرهم على الأرض، لإبعادهم عن الطريق المغلق.