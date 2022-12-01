لجنة تحكيم مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل تستعرض شوط الفحل وإنتاجه لـ«المجاهيم والحمر» (صور)

استعرضت لجنة التحكيم في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بالصياهد، في نسخته السابعة برئاسة الأمير خالد بن سلمان، شوط الفحل وإنتاجه في لون فئة المجاهيم والحمر، في أول أيام انطلاق فعاليات المهرجان، الذي يقام تحت شعار «همة طويق».

وشهد الاستعراض مشاركة 12 منقية، وسط تفاعل جماهيري كبير، وتميز هذه النسخة بقوة المتنافسين.

وقال المالك سعود الصخابرة: «تشهد هذه المسابقة تنافسًا كبيرًا لقوة الحلال المشارك»، مشيداً بجهود نادي الإبل بقيادة الشيخ فهد بن حثلين في ظهور المهرجان بهذا المظهر المتميز، الذي يعد بحق نجاحًا يفتخر به جميع ملاك الإبل ومحبيها، وكل من يعشق هذا الموروث.

وشدد المُشارك محمد الدوسري على أن مسابقة الفحل وإنتاجه تُعتبر من أقوى المنافسات التي تكشف المزارع المنتجة للفرديات، وعلى ذلك يحرص مربّو الإبل المنتجون للفرديات النوعية على استعراضها أمام الجماهير.

ولم تنسى النسخة الحالية المستثمرين في عالم الإبل، من خلال مسابقة «الفحل وإنتاجه»، التي تشكّل علامة تجارية يستفيد منها الملاك في استقطاب المستثمرين في المجال.

وتستهدف مسابقة «الفحل وإنتاجه» تشجيع ملاك الإبل للحفاظ على سلالات الفحول المنتجة، نظرًا لأهميتها لدى ملاك الإبل الذين يحرصون عليها من الناحية الاقتصادية والإنتاجية، سواء كان من «القعدان» أو «البكار».