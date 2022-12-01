مؤشر_سوق_الأسهم_السعودية يغلق منخفضاً عند مستوى 10822 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضاً 74.26 نقطة ليقفل عند مستوى 10822.65 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 4.8 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 123 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 310 آلاف صفقة، سجلت فيها أسهم 126 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 75 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: مجموعة فتيحي، وصناعة الورق، وسبكيم العالمية، وذيب، وجبسكو الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات: ساب، والوطنية للتعليم، والعربي، والتعاونية، والبلاد، الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 6.12 % و 4.98 %.

فيما كانت أسهم شركات: بترو رابغ، ومرافق، وشركة الاتصالات السعودية، والراجحي، والإنماء الأكثر نشاطًا بالكمية, وأسهم شركات: الراجحي، ومرافق، وشركة الاتصالات السعودية، والأهلي، والإنماء الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 497.85 نقطة ليقفل عند مستوى 18747.87 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 126 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 750 ألف سهم تقاسمتها 1248 صفقة.