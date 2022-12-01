هجانة وخيالة وسيارات لاسلكية.. افتتاح مبهر لمهرجان الملك عبد العزيز للإبل (فيديو)

افتتاح لا يمكن وصفه إلا بأنه «رائع» و«مبهر»، لفعاليات النسخة السابعة من مهرجان الملك عبد العزيز للإبل، الحدث الأضخم عالميًا من نوعيه، والذي انطلق تحت شعار «همة طويق»، اليوم، وسط حضور لافت من قبل محبي الإبل والمشاركين.

واستعرضت فرق الهجانة خلال فعاليات الافتتاح عددًا من المعزوفات الوطنية والألوان التراثية الهادفة إلى تعزيز وتأصيل وترسيخ الموروث الثقافي للإبل، بينما قدمت مجموعة من الخيالة عددًا من التشكيلات والتقاطعات المتميزة بملابسهم التراثية حاملين أعلام المملكة.

وتضمن الحفل كذلك استعراض 12 منقية من فئة الفحل وإنتاجه للوني «المجاهيم» و«الحمر» أمام لجنة التحكيم، إلى جانب عروض للسيارات اللاسلكية، التي حاكت مهارات هذه الرياضات، بالإضافة إلى العديد من الفقرات الأخرى.

وتشهد النسخة السابعة من مهرجان الإبل مجموعة من الإجراءات التي سيتم تطبيقها للمرة الأولى، مثل تعديل عدد المتون المشاركة في فئات «سيف الملك» و«شلفا ولي العهد»، واستحداث شوط جديد باسم «شوط البداوة»، وإطلاق الخدمات المشتركة لملاك الإبل، بهدف جمع اللجان في مكان واحد، إضافةً إلى اعتماد آلية جديدة لاحتساب نقاط الهجيج.