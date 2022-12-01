5 مصادر للعدوى.. #الصحة تنشر فيديو مهم عن فيروس #الإيدز

نشرت وزارة الصحة مقطع فيديو توعوي بشأن فيروس نقص المناعة المكتسبة «الإيدز»، بمناسبة اليوم العالمي لهذا المرض الخطير، الذي يوافق الأول من ديسمبر في كل عام.

وبينت «الصحة» مجموعة من المعلومات المهمة بشأن المرض، على رأسها مصادر العدوى وكيف ينتقل من المريض إلى إنسان سليم، وكذلك طرق الوقاية من المرض، وكيف يتم علاجه.