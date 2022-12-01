بمليار ريال.. 4 اتفاقيات في قطاعات الضيافة والفندقة بـ “#قمة_السياحة_والسفر”

اختتمت هيئة تطوير المنطقة الشرقية، مشاركتها في القمة العالمية للسياحة والسفر التي أُقيمت في العاصمة الرياض خلال الفترة 28-30 نوفمبر 2022م، بتوقيع أربع اتفاقيات استثمارية تشمل قطاعات الضيافة، والفندقة، والسفر بقيمة إجمالية تبلغ مليار ريال.

تحفيز الاستثمار

وتأتي هذه الاتفاقيات ضمن دور الهيئة المُمّكن والمنسق في التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار لمشاركة القطاع الخاص ليكون شريكًا أساسيًا في مشاريع التنمية، وتسخيرًا لكافة المقومات التي تتمتع بها المنطقة الشرقية لتكون قبلة سياحية استثمارية جاذبة ولتعزيز مكانتها على الخارطة السياحية.

وجهات سفر

ومن بين هذه الاتفاقيات اتفاقية في قطاع الطيران التي وُقِعت لتعيين شركة أرجاء للسفر والسياحة كوكيل حصري لطيران ويز في المملكة العربية السعودية، حيث ستضيف طيران ويز إير ثلاث وجهات سفر تشمل فيينا، روما، وأبو ظبي كمرحلة أولى وبما مجموعه 2000 مقعد تعزز من السعة المقعدية لمطار الملك فهد الدولي في الدمام.

مبنى فندقي

وشملت كذلك اتفاقية في قطاع الفندقة بقيمة استثمارية تبلغ 500 مليون ريال، لتشغيل المبنى الفندقي في حي الحمراء بمدينة الخبر والمطل على جسر الملك فهد، حيث يتكون المبنى من 22 طابقًا ويحتوي على 344 وحدة موزعة ما بين غرف وشقق فندقية، إضافةً إلى مطاعم عالمية وعشر غرف اجتماعات وصالات تنفيذية، ويتوقع أن يتم التشغيل الرسمي للمشروع في الربع الأول من العام 2023.

برامج وأسس

يذكر أن هيئة تطوير المنطقة الشرقية تعمل على وضع البرامج والأسس والإجراءات اللازمة والسبل المحفزة لمشاركة القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية من خلال دورها الأصيل في التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار في المنطقة الشرقية، إضافةَ إلى رسم السياسات العامة، وإعداد الخطط والدراسات والمخططات الاستراتيجية الشاملة للمنطقة، وترتيب أولويات المشروعات، والتنسيق والمواءمة الإقليمية مع الجهات التنموية.