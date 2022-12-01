قبل عملية عسكرية محتملة في #سوريا .. #تركيا تطالب #أمريكا بـ”التفهم “

طالب وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الخميس بإبداء التفهم إزاء عملية عسكرية جديدة قد تطلقها بلاده في سوريا، بعدما عبّرت واشنطن عن "معارضتها القوية" لمثل هذه الخطوة.

استعدادات مكثفة

وتهدد تركيا منذ شهور بتنفيذ توغل جديد في شمال سوريا، وكثفت الاستعدادات خلال الشهر الماضي بعد هجوم دامٍ بقنبلة في إسطنبول حمّلت مسلحين أكراد المسؤولية عنه.

إعادة تقييم

وأضاف أكار: "طلبَت الولايات المتحدة منا إعادة التقييم، وأوضحنا لهم مواقفنا وشواغلنا وطلبنا منهم الوفاء بتعهداتهم، وأكدنا أنه ينبغي عليهم فهمنا".

منظمات إرهابية

وبين أن تركيا طلبت أيضا من الدول الحليفة التي لها وجود عسكري في سوريا عدم السماح للميليشيات المحلية برفع أعلامها واستخدام زيها العسكري، بقوله: "نذكّرهم بضرورة إبعاد الإرهابيين عنهم، ويتعين عليهم في النهاية قطع علاقاتهم مع المنظمات الإرهابية".

حماية الشعب

وتقود وحدات حماية الشعب الكردية قوات سوريا الديمقراطية المتحالفة مع الولايات المتحدة، وتعتبر تركيا وحدات الحماية هي الجناح السوري لحزب العمال الكردستاني، وتصنفهما منظمتين إرهابيتين.

انفجار إسطنبول

ونفى حزب العمال وقوات سوريا الديمقراطية صلتهما بالتفجير الذي وقع في 13 نوفمبر بشارع مزدحم للمشاة في إسطنبول.

معارضة قوية

وأبلغ وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أمس الأربعاء نظيره التركي "بمعارضته القوية" لأي عملية عسكرية تركية جديدة في سوريا، وعبر عن قلقه إزاء تصاعد الوضع في البلاد.