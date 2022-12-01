الحرب_الروسية_الأوكرانية.. موسكو وكييف تتبادلان 100 أسير

أكدت وزارة الدفاع الروسية، استعادة 50 جنديا روسيا، من الأسر الأوكراني، نتيجة لعملية التفاوض، حسب بيان لها، اليوم الخميس.

وأشارت إلى استعادة جنود يهدد حياتهم خطر الموت، على أن توصل طائرات النقل الجوي، التابعة للقوات المسلحة الروسية، الجنود المفرج عنهم إلى موسكو؛ للعلاج وإعادة التأهيل في المؤسسات الطبية التابعة لوزارة الدفاع.

كان القائم بأعمال حاكم جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين قد أكد أن عملية تبادل للأسرى جديدة تمت اليوم بصيغة 50 مقابل 50، مضيفًا: "12 مقاتلا من هؤلاء من جمهورية دونيتسك الشعبية، و8 من جمهورية لوغانسك الشعبية".