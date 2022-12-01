قطط قطر “ترعب” نجم #فرنسا #كأس_العالم #Qatar2022 #FIFAWorldCup

عبر لاعبو منتخب فرنسا عن سعادتهم واستمتاعهم بكأس العالم لكرة القدم في قطر، باستثناء عثمان ديمبلي، لاعب برشلونة، الذي يجد صعوبة في التكيف على وجود قطط ضالة في شوارع الدوحة.

وقال راندال كولو مواني، زميل ديمبلي في منتخب فرنسا، في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس: "عثمان يخاف من القطط، هناك قطط تتجول في الشوارع وهو يخاف منها، هذا يجعل الجميع يضحكون".

وعلى ديمبلي تجهيز نفسه لخوض مواجهات محتملة مع القطط لمدة أربعة أيام أخرى على الأقل حتى تواجه فرنسا منافستها بولندا يوم الأحد في دور الستة عشر.