صندوق_الاستثمارات_العامة يعلن إطلاق شركة عسير للاستثمار #عاجل

أعلن صندوق الاستثمارات العامة، اليوم، يعلن إطلاق شركة عسير للاستثمار.

إطلاق شركة عسير للاستثمار جاء كذراع استثماري للصندوق في عسير بهدف تحفيز الاستثمارات المحلية والدولية المباشرة لتطوير المنطقة.

يأتي الإطلاق تماشياً مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وإطلاق قطاعات واعدة في المملكة بما يسهم في تعزيز مكانة المنطقة والمملكة باعتبارها منظومة جاذبة للاستثمار.

ستعمل الشركة على إطلاق فرصًا متنوعةً للمستثمرين المحليين والدوليين في العديد من القطاعات بما يسهم في بناء الشراكات مع القطاع الخاص، واستحداث فرص عمل لأبناء منطقة عسير.