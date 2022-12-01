للتسهيل على المؤجر والمستأجر.. إطلاق مزاد “شداد ندر الصفر” في مهرجان الإبل بنسخته السابعة

أطلقت إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السابعة التي تقام تحت شعار "همة طويق "،اليوم الخميس، مزاد "شداد ندر الصفر"؛ وذلك بهدف التنظيم والتسهيل على المؤجر، وإتاحة الفرصة للراغبين في الحصول على نقاط أكثر من المستأجرين المنافسين على جائزة "الشداد" بطريقة نظامية تضمن حقوق الطرفين.

ويطلق "مزاد شداد ندر الصفر" بشكل حضوري، ويستمر طيلة أيام المهرجان في قاعة "همة طويق"، بعد نهاية العرض الأول للإبل المشارِكة في التحكيم النهائي.

وتتضمّن شروط المؤجر: التقديم على اللجنة القانونية قبل بداية العرض في ميدان التحكيم النهائي بطلب تأجير المشاركة المتأهلة، وتحديد المؤجر بداية قيمة المزايدة، أما شروط المستأجر المنافس على جائزة شداد ندر الصفر، فهي ضمان بنكي بمبلغ قيمته 50 ألف ريال حسب شروط مؤسسة درة البادي للمزادات.

وحظيت هذه المبادرة من مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بترحيب واسع من المستثمرين في عالم الإبل والملاك والمشاركين المتنافسين على جائزة "شداد ندر الصفر"؛ لكونها تتيح لكل الأطراف الشفافية والوضوح والتوثيق النظامي الذي يضمن حقوق الطرفين، وتسمح للجماهير بمشاهدة المزاد على الفرديات المنافسة عن قرب.

وكانت جائزة "الشداد" قد شهدت في النسخة الماضية تنافسًا كبيرًا بين المشاركين، وحُسِمَت بنقاط قليلة بين الأول والثاني، وفاز فيها المشارك الكويتي مالك الإبل دبوس الدبوس بالجائزة.