المغرب يهزم كندا ويتأهل لثمن نهائي كأس العالم

حقق المنتخب المغربي الفوز الثاني في مونديال قطر بعدما تفوق بثنائية لهدف في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لكأس العالم قطر 2022، ليجد المنتخب المغربي طريقه لدور الـ16 في صدارة مجموعته ومعه المنتخب الكرواتي في الوصافة.

استطاع المنتخب المغربي أن ينهي شوط اللقاء الأول متقدمًا بثنائية لهدف، بعدما سجل زياش في الدقيقة الرابعة مستغلًا تقدم الحارس الخاطئ، فيما عزز نصيري هذا التقدم في الدقيقة 23 من عمر اللقاء بعد تسديدة لم تخطئ المرمى لتجعلها ثنائية نظيفة. ولكن أبى أكرد أن تستمر عذرية الشباك المغربية حيث سجل هدف عكسي في شباك بونو في الدقيقة 44 ليقلص الفارق لصالح كندا وتصبح 2-1.

ومع بداية الشوط الثاني، حاول المنتخب المغربي الحفاظ على النتيجة، فيما كانت المحاولات الهجومية أكبر وأكثر فاعلية من جانب كندا التي أرادت العودة في النتيجة، وكانت ربما أبرز الكرات في الدقيقة 71، بعدما تابع جنستون الركنية في مرمى بونو لتهبط رأسيته على خط المرمى ولكنها كادت أن تدخل بكامل محيطها، ولكن هذا لم يحدث ليستمر التقدم المغربي.

كانت هذه الكرة بمثابة صفعة أفاقت المنتخب المغربي وجعلته يتجرد من سيطرة الدور الدفاعي على أداءه، ليحاول التقدم والظهور هجوميًا، ولكنه لم يتمكن من مجاراة الخطورة الكندية التي فرضها الركراكي على نفسه بالعودة الدفاعية بهذا الشكل، ولكنه أستطاع أن يصل بالمنتخب لبر الأمان ليتأهل لدور ثمن النهائي ومعه 7 نقاط بانتصارين وتعادل ومعه المنتخب الكرواتي بـ5 نقاط في الوصافة.