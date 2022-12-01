بايدن: جاهز للقاء #بوتين بشرط #عاجل

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنه جاهز للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشرط استعداده لإنهاء الحرب.

وكان بايدن قد استقبل ماكرون اليوم في البيت الأبيض، في أول زيارة يقوم بها للولايات المتحدة منذ أن تولى بايدن منصبه في أوائل عام 2021.

وخلال استقباله نظيره الفرنسي، أكد بايدن التزام الولايات المتحدة بالدفاع المشترك مع فرنسا، مشيرا إلى أن "واشنطن وباريس تواجهان الطموح والخطر الروسي اللذين يهددان أوروبا".

وشدد بايدن على الشراكة المتينة بين الولايات المتحدة وفرنسا، قائلا: "فرنسا شريك موثوق وتاريخي للولايات المتحدة". وتابع: "سنعمل مع فرنسا وشركائنا نحو عالم أكثر ديمقراطية".