اليابان تحول تأخرها أمام إسبانيا إلى انتصار مثير.. والفريقان يتأهلان إلى ثمن النهائي

حوّل منتخب اليابان تأخره بهدف إلى انتصار أمام إسبانيا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت المنتخبين في الجولة الثالثة من دور المجموعات بمونديال قطر.

وتأهل الفريقان سويا للدور الثاني بعدما رفع الفريق الياباني رصيده عند 6 نقاط في الصدارة وجاء منتخب إسبانيا ثانيا برصيد 4 نقاط متفوقا على ألمانيا بفارق الأهداف.

أحداث الشوط الأول

منتخب إسبانيا استهل المباراة بقوة وكانت له محاولة هجومية أولى بعد عرضية من الجبهة اليمنى عن طريق جافي إلى داخل منطقة الجزاء مرت دون أي متابعة هجومية أمام المرمى.

في الدقيقة 5 ظهور هجومي أول لليابان بعرضية أرضية إلى داخل منطقة الجزاء من الجبهة اليمنى أبعدها الدفاع في الوقت المناسب إلى وسط الملعب.

في الدقيقة السابعة، تسديدة قوية عن طريق سيرخيو بوسكيتس لاعب إسبانيا من على حدود منطقة الجزاء مرت بشكل بعيد أعلى العارضة العلوية لمرمى اليابان.

تسديدة خطيرة عن طريق جونيا إيتو لاعب اليابان من داخل منطقة الجزاء مرت في الشباك الجانبية من القائم الأيسر لمرمى إسبانيا.

وتقدمت إسبانيا في الدقيقة 12 بعد عرضية متقنة من الجبهة اليمنى عن طريق سيزار أزبليكويتا إلى داخل منطقة الجزاء ارتقى لها ألفارو موراتا برأسية قوية وضعت الكرة داخل الشباك.

في الدقيقة 23 تسديدة قوية عن طريق ألفارو موراتا لاعب إسبانيا من داخل منطقة الجزاء تصدى لها الحارس شويتشي جوندا بثبات.

أحداث الشوط الثاني

منتخب اليابان استهل الشوط الثاني بقوة ورغبة في تسجيل الأهداف.

وتمكن ريتسو دوان من إدراك التعادل في الدقيقة 48 بعد رعونة شديدة من لاعبي إسبانيا في تمرير الكرة على حدود منطقة الجزاء استغله جونيا إيتو ونجح في استخلاص الكرة وتمريرها لزميله ريتسو دوان ليطلق تسديدة صاروخية سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

ونجح أو تاناكا في تنسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 53 بعد عرضية أرضية من الجبهة اليمنى إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها كاورو ميتوما بتمريرة هيأت الكرة لزميله أو تاناكا بتسديدة مباشرة وضعت الكرة داخل الشباك.

محاولة هجومية خطيرة لليابان بعرضية أرضية من الجبهة اليسرى إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها تاكوما أسانو الخالي تماما من الرقابة الدفاعية أمام المرمى بتسديدة غير متقنة مرت بشكل بعيد عن المرمى.

تسديدة صاروخية عن طريق ماركو أسينسيو لاعب إسبانيا من على حدود منطقة الجزاء تصدى لها الحارس بصعوبة بالغة قبل أن يتكفل الدفاع بإبعاد الكرة إلى وسط الملعب.

تسديدة قوية عن طريق داني أولمو لاعب إسبانيا من داخل يسار منطقة جزاء اليابان تصدى لها الحارس بثبات.