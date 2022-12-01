منتخب ألمانيا يهزم كوستاريكا برباعية ويودعان كأس العالم 

ودع منتخب ألمانيا كأس العالم من دور المجموعات رغم الفوز أمام نظيره كوستاريكا بنتيجة 4/2 في المباراة التي أقيمت على ملعب ستاد البيت ضمن منافسات الجولة الأخيرة للمجموعة الخامسة بكأس العالم 2022 الذي يقام في قطر في الفترة من 20 نوفمبر الماضي ويستمر حتى 18 ديسمبر الجاري.

سجل أهداف ألمانيا جنابري في الدقيقة 10 و كاي هافيرتز في الدقيقة 73 وكاي هافيرتز في الدقيقة 85 ونيكلاس فولكرج في الدقيقة 89 بينما سجل هدفي كوستاريكا يلتسين تيخيدا في الدقيقة 58 وخوان بابلو فارغاس في الدقيقة 70.

بهذه النتيجة تصل ألمانيا للنقطة الرابعة ويتجمد رصيد كوستاريكا عند النقطة الثالثة ويودعان سويا كأس العالم من دور المجموعات بعدما فازت اليابان على إسبانيا في المباراة الأخرى وصعدا سويا أيضًا لدور الـ16.

بدأ الشوط الأول بضغط ألماني مكثف من أجل إحراز الهدف الأول وهو ما تحقق بحلول الدقيقة العاشرة بعدما استقبل جنابري عرضية متقنة من ديفيد راوم من جهة اليسار حولها جنابري برأسية من على القائم الأول لتمر في أقصى الزاوية اليسرى ليعلن عن الهدف الأول للماكينات الألمانية.

وحاول منتخب المانشافت مضاعفة النتيجة لكن دور ترجمة تلك المحاولات لأهداف أخرى وينتهى الشوط بتقدم ألمانيا بهدف وحيد.

شهد الشوط الثاني تراجع من جانب ألمانيا بعض الشيء حتى تمكن منتخب كوستاريكا من تسجيل هدف التعادل عن طريق اللاعب يلتسين تيخيدا حيث استلم استون تمريرة خلف مدافعي ألمانيا و سدد كرة من داخل منطقة الجزاء تصدى لها الحارس نوير ولكن تابعها تيخيدا بتسديدة سكنت شباك حارس ألمانيا.

ومع الدقيقة 70 سجل متتخب كوستاريكا الهدف الثاني عن طريق خوان بابلو فارجاس ولكن بعد 3 دقائق سجل ألمانيا هدف التعادل عن طريق كاي هافيرتز في الدقيقة 73 ثم سجل كاي هافيرتز لاعب ألمانيا الهدف الثالث في الدقيقة 85 ونيكلاس فولكرج الرابع في الدقيقة 89.

وجاء تشكيل كوستاريكا للمباراة كالتالي:

حراسة المرمى : نافاس

الدفاع : دوارتي - واتسون - فارجاس

الوسط : فولر - أوفيدو - بورجاس - يلستن تيجيدا

الهجوم : جويل كامبل - أجيليرا - فينيجاس

بينما جاء تشكيل ألمانيا كالتالي:

حراسة المرمى: نوير

خط الدفاع: كيميش، زوله، روديجر، راوم.

خط الوسط: جوريتسكا، جوندوجان.

خط الوسط المهاجم: جنابري، موسيالا، ساني.

خط الهجوم: مولر.

وانطلقت بطولة كأس العالم 20 نوفمبر الماضي، وتستمر حتى 18 ديسمبر الجاري، بمشاركة 32 منتخبا للمرة الأخيرة، تم توزيعهم على 8 مجموعات بواقع 4 منتخبات ويصعد أول وثاني المجموعة إلى دور الـ16.