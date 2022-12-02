هل لذوي الاحتياجات الخاصة أولوية في التقدم للحصول على الدعم؟..”#حساب_المواطن” يجيب #عاجل

حسم برنامج "حساب المواطن" الجدل بشأن إعطاء أولوية لذوي الاحتياجات الخاصة، للتقدم للحصول على الدعم من البرنامج.

وأوضح "حساب المواطن" في رده على استفسار أحد المغردين على "تويتر"، أنه لا يتم التمييز بين المتقدمين على أساس الحالة الصحية، وفي حال كان المستفيد "فرد مستقل" لابد من رفع وثائق الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب.

وأشار "حساب المواطن" إلى أن وثائق الاستقلالية تشمل: صك الملكية للسكن، أو تعريف سكن من (الجامعات- الكليات- المعاهد)، أو تعريف سكن من قطاع (عسكري- حكومي- خاص).

دفعة ديسمبر الجاري

وكان برنامج "حساب المواطن" قد أعلن مؤخراً عن موعد البدء في صرف المستحقات للمستفيدين من دعم البرنامج للدفعة 61 دفعة شهر ديسمبر الجاري ، حيث سيتم صرف الدعم يوم الأحد الموافق 11 ديسمبر.