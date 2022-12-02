ارتفاع أسعار #الذهب في #المملكة اليوم.. وعيار 24 يسجل 218 ريال للجرام

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة بشكل طفيف، مقارنة بالأسعار التي سجلتها الأيام الماضية.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 190.85 ريال $50.77 دولار، وعيار 18 وصل إلى 163.59 ريال، $50.77 دولار.

وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 218.11 ريال، $58.02 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 199.94 ريال، $53.18 دولار.

سعر الجنيه الذهب في السعودية

وسجل سعر الجنيه الذهب في السعودية بالأسواق المحلية، كالآتي:

سعر الجنيه الذهب في السعودية عيار 21: 1796 ريالاً، ما يعادل (479 دولاراً).

سعر الجنيه الذهب في السعودية عيار 22: 1882 ريالاً، ما يعادل (501 دولار).

سعر الجنيه الذهب في السعودية عيار 24: 2053 ريالاً، ما يعادل (547 دولاراً).