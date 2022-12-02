وزير الخارجية الأمريكي: نتواصل مع #روسيا خشية استخدامها لـ”#السلاح النووي”

قال وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكين إن الولايات المتحدة الأمريكية مع روسيا خشية استخدام السلاح النووي.

وأضاف "بلينكين"، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يريد إنهاء الصراع في أوكرانيا ولا يرغب في اندلاع حرب عالمية ثالثة.

وفي المقابل ، حذر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف من مخاطر تحول النزاعات والصراعات التقليدية إلى حروب نووية.

وأوضح لافروف خلال مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، أن الحروب بين القوى النووية غير مقبولة.

وأضاف: «حتى إذا قرر أحد ما أن يبدأها بالوسائل التقليدية، فإن خطر التصعيد إلى حرب نووية سيكون كبيرًا».