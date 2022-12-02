تحت حراسة #قوات_الاحتلال.. مستوطنون يحطمون جدران أثرية بمدينة #القدس

حطم مستوطنون جدران أثرية في منطقة باب الخليل في القدس المحتلة، تحت حراسة أمنية من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

كما فرضت قوات الاحتلال قيوداً مشددة على وصول المصلين للمسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة، ونشرت المئات من عناصرها على بوابات الأقصى والطرق المؤدية إلى مدينة القدس.

قطاع غزة

وفي قطاع غزة، أفاد نقيب الصيادين الفلسطينيين باستهداف بحرية الاحتلال لمراكب الصيادين قبالة شواطئ مدينة رفح، وإجبارهم على التوقف عن الصيد، بعد إطلاق القنابل الغازية المسيلة للدموع تجاههم .

إصابة فلسطيني

وفى تطور آخر، أصيب شاب فلسطيني اليوم، بجروح خطيرة خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للبلدة القديمة في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، معززة بعدد من الآليات العسكرية، وسط إطلاق نار كثيف تجاه الفلسطينيين، ومحاصرة عدد من المنازل.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني أن شاباً أصيب بجروح خطيرة برصاص الاحتلال، التي استهدفت الفلسطينيين أثناء اقتحام البلدة القديمة، كما اعتقلت تلك القوات أحد الشبان الفلسطينيين .