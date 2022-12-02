من “كان السينمائي” و”مرسيليا” لـ الصياهد.. الربابة المصرية تشدو بألحانها في مهرجان الإبل

يستمتع زوار مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، في نسخته السابعة، والمشاركون في منافساته، بالأنغام الموسيقية التراثية المحلية، والمقطوعات العربية الشهيرة، من خلال مجموعة من الموسيقيين المميزين الذين استقطبتهم إدارة المهرجان؛ لتقديم معزوفات تليق بحجم التنظيم الكبير والذائقة الموسيقية للزوار.

وشهد اليوم الأول من المهرجان مشاركة الربابة المصرية التي عزف من خلالها الفنان المصري محمد القيناوي مجموعة من المقطوعات المتنوعة التي حظيت بإعجاب الحاضرين.

وأشار القيناوي إلى أن مشاركته في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السابعة هي الأولى له بالمملكة؛ وأنه شارك في مختلف مهرجانات العالم على مدى 50 عامًا، مثل مهرجان "كان" السينمائي ومرسيليا ونيس ومهرجان دبي للتسوق ومهرجانات الكويت وغالبية دول العالم.

وأضاف: تشكل الربابة أحد أشكال الموروث العربي الذي يربط الإنسان بالصحراء والإبل، حيث يجتمع حولها الناس في الماضي للسمر وعزف الألحان، وكانت ثقافة الربابة أكثر انتشارًا في البادية.

وتابع: تصنع الربابة المصرية من وبر الحصان وجلد السمك وخشب جوز الهند، ويكون شكلها بيضاويًا، وهي ما زالت تُستخدم في المناسبات والاحتفالات في صعيد مصر.

وحول مشاركته بمهرجان الإبل، أشاد الفنان القيناوي بالتنظيم اللافت للمهرجان وما لمسه من حفاوة وكرم في الضيافة العربية الأصيلة.